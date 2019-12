Pallare. Tra mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre si è completata la settima giornata del girone B di Seconda Categoria.

Corre il Mallare, che si è portato solitario in vetta. I rossoblù si sono imposti per 5 a 2 sul campo del Murialdo. Una tripletta di Mauro Gennarelli (nella foto) e le singole segnature di Vallone e Antonio Gennarelli hanno permesso alla squadra di mister Massimiliano Ghione di centrare la quinta vittoria stagionale; per gli sconfitti a segno Nichiforel e Di Gregorio.

Si insedia in zona playoff la Rocchettese, vittoriosa 2-1 sul Sassello. I biancoblù hanno chiuso il primo tempo avanti di un gol, firmato da Sala; nella ripresa i padroni di casa hanno ribaltato il risultato con i centri di Perrone e Paganelli.

Quarto pareggio per il Pallare, secondo per il Priamar. Sul campo dei biancoblù è finita 1 a 1; per i savonesi gol di Costa.

Capitolo squalifiche. Carlo Giacchino (Vadese) è stato fermato per tre turni, in quanto “espulso per somma di ammonizioni. Alla notifica del provvedimento disciplinare, minacciava il direttore di gara”.

Luca Rosso (Calizzano) ed Ernesto Mandara (Santa Cecilia) sono stati squalificati per due giornate.

Non potranno giocare la prossima partita Pietro Ciappellano (Mallare), Marco Carle (Murialdo), Alessandro Fiorito, Edoardo Mombrini (Nolese), Luca Spinardi (Plodio), Mirko Quaglia (Vadese) e Giacomo Puppo (Santa Cecilia).

La classifica marcatori dopo 8 giornate:

11 reti: P. Mozzone (Dego)

7 reti: Macagno (Vadese)

6 reti: M. Gennarelli (Mallare), Pellizzari (Santa Cecilia)

5 reti: Spinardi (Plodio)

4 reti: Vallone (Mallare), D. Rebagliati (Sassello)

3 reti: Nichiforel (Murialdo), A. Gennarelli (Mallare), Bianco (Priamar Liguria), Vigliero, Bignoli (Pallare), Horma (Plodio), Mandara (Santa Cecilia), Giacchino, Montalto, Mandaliti (Vadese)

2 reti: D. Ormenisan (Santa Cecilia), Mombrini (Nolese), Guastamacchia (Dego), Oddone (Murialdo), Velez Romero, Cerato, Costa (Priamar Liguria), Lanteri (Rocchettese), Esposito, Brahi (Mallare), Garbarino, Morando (Pallare), Arrais (Sassello), Loi, E. Rasetto (Calizzano)

1 rete: Sala (Sassello), Roascio, Persano, M. Bianco, Buscaglia, Fazzari, Briozzo (Calizzano), Spadoni, Colombi, Andriello (Priamar Liguria), Di Mare, Pistone (Mallare), Dabove, Acunzo, Mandraccio, Semry, Gualerzi (Nolese), Abbaldo, Bergamo (Pallare), Marchi (Vadese), V. Ormenisan, Canu, Camara (Santa Cecilia), Gandolfo, Romero, Perrone, Paganelli (Rocchettese), Pregliasco, Carle, Santero, Sismondi, Di Gregorio (Murialdo), Reverdito, I. Monticelli, Gaggero, Ferraro (Dego), A. Vacca (Sassello), Bastoni (Plodio)

Autoreti: 1 Nichiforel (pro Calizzano)