Albissola Marina. Nella serata di mercoledì 18 dicembre si sono giocati i primi due recuperi della sesta giornata. Al Faraggiana la Santa Cecilia ha battuto per 2 a 1 il Calizzano. Per i vincitori sono andati a segno Pellizzari e Puppo; per gli ospiti gol di Buscaglia.

Al Mazzucco parità, 1-1, tra Nolese e Murialdo: ospiti in vantaggio con Aboubakar; pareggio dei locali con Mombrini.

Per quanto concerne le squalifiche, Francesco Melogno (Murialdo) dovrà saltare quattro gare in quanto “espulso per doppia ammonizione al momento della notifica del provvedimento insultava ripetutamente il direttore di gara. Rientrato negli spogliatoi ne usciva ripetutamente per insultare gravemente l’arbitro”.

Nicolò Bianchin (Pallare) e Gabriele Minuto (Murialdo) sono stati fermati per due turni.

Giulio Grosso (Pallare), Raffaele Casalinuovo (Priamar Liguria), Federico Vallone (Mallare), Mattia Sanna (Plodio) e Manuele Macagno (Vadese) sono stati squalificati per una gara.

Luca Orsi, dirigente del Mallare, è stato inibito fino al 15 gennaio. Gian Luca Bernasconi, dirigente del Dego, è stato inibito fino al 26 dicembre.

La classifica marcatori dopo 9 giornate:

12 reti: P. Mozzone (Dego)

9 reti: Macagno (Vadese)

7 reti: Pellizzari (Santa Cecilia)

6 reti: M. Gennarelli, Vallone (Mallare)

5 reti: Spinardi (Plodio), D. Rebagliati (Sassello)

3 reti: Mombrini (Nolese), Loi, Buscaglia (Calizzano), Nichiforel, Oddone (Murialdo), A. Gennarelli (Mallare), Bianco (Priamar Liguria), Vigliero, Bignoli, Morando (Pallare), Horma (Plodio), Mandara (Santa Cecilia), Giacchino, Montalto, Mandaliti (Vadese)

2 reti: Sismondi (Murialdo), Bastoni (Plodio), D. Ormenisan (Santa Cecilia), Guastamacchia (Dego), Velez Romero, Cerato, Costa (Priamar Liguria), Lanteri (Rocchettese), Esposito, Brahi (Mallare), Garbarino (Pallare), Arrais (Sassello), Persano, E. Rasetto (Calizzano)

1 rete: Sala, Laiolo (Sassello), Roascio, M. Bianco, Fazzari, Briozzo (Calizzano), Cesari, Spadoni, Colombi, Andriello (Priamar Liguria), Di Mare, Pistone, Briano (Mallare), Bordone, Dabove, Acunzo, Mandraccio, Semry, Gualerzi (Nolese), Abbaldo, Bergamo, Maistrello (Pallare), Marchi, Cirio (Vadese), V. Ormenisan, Canu, Camara, Puppo (Santa Cecilia), Gandolfo, Romero, Perrone, Paganelli (Rocchettese), Pregliasco, Carle, Santero, Di Gregorio, Aboubakar (Murialdo), Reverdito, I. Monticelli, Gaggero, Ferraro (Dego), A. Vacca (Sassello), Ntensibe (Plodio)

Autoreti: 1 Nichiforel (pro Calizzano)