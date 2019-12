Albissola Marina. Settima giornata all’insegna dell’equilibrio nel girone A di Seconda Categoria. La metà degli incontri è terminata col risultato di parità; gli altri tre sono stati combattuti.

Pareggio nello scontro al vertice tra Oneglia e Atletico Argentina: 2 a 2. Nel primo tempo gli imperiesi hanno sbloccato il risultato con Salvatore Bella; gli ha risposto Guirat. Nella ripresa sono stati gli armesi a portarsi avanti con una rete di Vecchiotti; allo scadere i locali hanno evitato la sconfitta grazie al secondo gol di Salvatore Bella. Le due squadre restano appaiate in vetta a quota 13 punti.

In terza posizione c’è il Borgio Verezzi, giunto al quinto risultato utile consecutivo. Sul campo di Pietra Ligure i rossoblù hanno impattato 2-2 con la San Filippo Neri. Gli albenganesi, determinati a ripartire dopo tre sconfitte di fila, si sono portati avanti di due reti, realizzate da Tomao ed El Maazouzi. I rossoblù, prima dell’intervallo, hanno ristabilito la parità andando a segno con Bertozzi e Cela. Nel secondo tempo il punteggio non è più mutato.

Questa sera alle ore 20,30 a Diano Marina il Borgio Verezzi recupererà la partita con il Cervo. Quest’ultimo è reduce dal pari, 1-1, sul terreno dell’Academy Albissola. Primo segno “X” stagionale per i biancazzurri, che nelle fasi centrali del primo tempo si sono portati in vantaggio grazie ad un rigore trasformato da Rossello. Pochi minuti dopo i gialloneri hanno risposto con Scaburri.

Risale in decima posizione la Villanovese, che ha ottenuto la seconda vittoria stagionale. L’undici di mister Ferruccio Vio ha prevalso sulla Virtus Sanremo. Gli arancioblù, ridotti in dieci dopo pochi minuti per l’espulsione di Acampora, sono andati al riposo avanti di una rete, siglata da La Monaca. Nelle fasi finali del secondo tempo Ochisor ha pareggiato su rigore, ma ci ha pensato Andreis a trovare la conclusione vincente per il 2-1. Poi, cartellini rossi ai giocatori ospiti Ambesi e Lizza e al tecnico Moroni.

Terzo successo per il Riva Ligure, che ha fatto suo il derby imponendosi 2 a 0 in casa del Santo Stefano. Amaranto a segno con Filardo nel primo tempo e Ballerini nel secondo.

Stesso bilancio del Riva, tre successi e tre sconfitte, lo ha la Carlin’s Boys “B”. I nerazzurri hanno superato il San Bartolomeo Cervo per 3 a 2. Per i vincitori doppietta di Zanetti e gol di Chiavaroli per il 3-0; per i gialloblù hanno accorciato Roberto Iannolo e Samassi.