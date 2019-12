Borgio Verezzi. Nel recupero della sesta giornata il Cervo ha avuto la meglio sul Borgio Verezzi per 2-1. Per i vincitori doppietta di Vinai; per i rossoblù ha accorciato Cela.

Altri due recuperi sono stati fissati: Carlin’s Boys “B” e Santo Stefano si affronteranno giovedì 12 dicembre alle ore 20; Riva Ligure e Academy Albissola giocheranno mercoledì 18 dicembre alle ore 20,45.

Per quanto riguarda le squalifiche, Patrick Lizza (Virtus Sanremo) è stato fermato per tre giornate in quanto espulso perché “al termine della gara teneva comportamento gravemente irriguardoso e minaccioso nei confronti del direttore di gara”.

Ermes Scaburri (Cervo), Giacomo Brazzino (Academy Albissola), Andrea Canavese (Oneglia), Pierluigi Acampora (Villanovese) e Mattia Ambesi (Virtus Sanremo) sono stati squalificati per un turno.

Massimiliano Moroni, allenatore della Virtus Sanremo, è stato squalificato per quattro gare perché “al termine della gara teneva comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro; successivamente mentre il direttore di gara stava entrando nel suo spogliatoio, impediva forzatamente la chiusura della porta reiterando il comportamento sopra descritto”.

Simone Rattalino (Borgio Verezzi) non potrà sedere in panchina per una giornata in quanto “espulso dal terreno di gioco per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara”.

Spostamento di campo per la partita tra Cervo e Carlin’s Boys “B” in programma domenica 8 dicembre alle ore 14,30: verrà disputata al Marengo di Diano Marina.

La classifica marcatori dopo 7 giornate:

10 reti: S. Bella (Oneglia)

6 reti: Zanetti (Carlin’s Boys “B”), Munì (San Filippo Neri Albenga)

5 reti: Vecchiotti (Atletico Argentina), Filardo (Riva Ligure), Capozucca (Virtus Sanremo), Polloni (Riva Ligure)

4 reti: Vinai (Cervo), En Nasery (Villanovese), Di Clemente (Santo Stefano)

3 reti: Rossello (Academy Albissola), Cela (Borgio Verezzi), Chiavaroli (Carlin’s Boys “B”), R. Iannolo (San Bartolomeo Cervo), Ochisor (Virtus Sanremo), Basso (Atletico Argentina), Labricciosa (Cervo), Giampà, Tomao (San Filippo Neri Albenga)

2 reti: Guirat (Atletico Argentina), Ballerini (Riva Ligure), Belviso (San Bartolomeo Cervo), La Monaca, Delfino (Villanovese), M. Ambesi (Virtus Sanremo), Ferrigno, Carpita (Academy Albissola), Scaburri, Tinkiano (Cervo), Bertozzi, Tassisto, Gentile (Borgio Verezzi), Ilacqua, Almonti, Pippia (Oneglia), Ginatta (Santo Stefano), Mercandelli (San Filippo Neri Albenga), Sabre (Carlin’s Boys “B”)

1 rete: Schievenin, Vassallo, Gagliano, Graglia (Oneglia), Marri, Arrigo, Amoretti (Riva Ligure), Balbo (Cervo), Pelliccione, Andolfatto, Samassi (San Bartolomeo Cervo), Miatto, Franzone, De Mare, Cariello, Eulogio (Atletico Argentina), Magni, Baldoino, Andreis (Villanovese), Ghirardo, Garofalo, Principato, Miserendino, Y. El Maazouzi (San Filippo Neri Albenga), Prette, Capodanno (Carlin’s Boys “B”), Patitucci, Battistini, Giglio, Allisiardi, Frione, Pirrotta, Fornari (Borgio Verezzi), Bardhi, Xhuri, Porta (Academy Albissola), Traorè, Tourè, Infante, Bastita (Virtus Sanremo)