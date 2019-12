Pietra Ligure. La settima giornata del girone A di Seconda Categoria si conclude con la partita tra Borgio Verezzi e San Filippo Neri, che si disputa al De Vincenzi di Pietra Ligure. Ad inizio stagione le due squadre si sono già affrontate in Coppa Liguria, vincendo una volta ciascuna, entrambe sul campo di casa.

L’avvio di campionato è stato migliore per i rossoblù, che hanno ottenuto 10 punti in 5 gare. Gli albenganesi ne hanno raccolti 6.

La cronaca. Simone Rattalino manda in campo i padroni di casa con Cavallero, Lavato, Tassisto, Patitucci (cap.), Allisiardi, Rosati, Ottina, Pirrotta, Cela, Fornari, Bertozzi.

A disposizione Dalla Pria, Battistini, Iannuzzi, Giglio, Bigaglia, Santanelli, Gentile, Frione.

Alessandro Sportelli e Giuseppe Pellegrino schierano Scarlata, Guarino, Muscio, Siracusa, Garofalo, Munì (cap.), Mercandelli, Conforti, Tomao, Calcagno, Y. El Maazouzi.

Pronti a subentrare Sappa, Primoceri, Miserendino, Principato, De Luca, Messina, Mantero, Giampà, Zanatta.

Arbitra Cinzia Oliva della sezione di Savona.

Si comincia sotto una leggera pioggia, davanti ad una cinquantina di spettatori.

All’8° incursione in area di Bertozzi, vince un contrasto, lo ferma Siracusa che poi è bravo a guadagnare il rinvio dal fondo.

All’11° punizione dalla sinistra, Patitucci calcia in mezzo, Garofalo con la schiena respinge, poi Cela non controlla.

Avvio equilibrato; squadre corte e ben messe in campo.

Al 15° la San Filippo rompe l’equilibrio. El Maazouzi salta la difesa inventando un assist in area per Tomao, rapido ad infilarsi nello spazio, saltare Cavallero e depositare in rete. 0 a 1.

La reazione del Borgio è improduttiva. Meglio i giallorossi: Tomao in posizione centrale tocca per El Maazouzi che evita Tassisto poi prova il tiro, deviato in angolo.

Lo calcia Calcagno, in area El Maazouzi trova la deviazione vincente e infila alla destra del portiere. Al 24° risultato sullo 0 a 2.

Il numero 11 reclama il pallone per un’esultanza simulando un “pancione”.

Al 26° ammonito Siracusa.

Al 29° punizione per il Borgio dalla trequarti. Pennellata di Patitucci in area, Calcagno non entra deciso sul pallone a differenza di Bertozzi che gli sfugge e col giusto tempismo mette in rete. 1 a 2.

Al 32° Cela sulla destra val sul fondo, cross alto, sul secondo palo sponda di Fornari e Bertozzi manca la deviazione.

Ora gioca Tomao al centro dell’attacco ospite, con Conforti sulla sinistra.