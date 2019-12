Loano. La modifica “virtuale” della viabilità con nastro adesivo, l’installazione temporanea di elementi di arredo urbano quali sedie e panchine e poi una serie di interviste per capire cosa piace e cosa, invece, va rivisto. E’ quanto accadrà sabato 14 dicembre a Loano, nella zona dell’incrocio tra viale Silvio Amico, via Enrico Toti e via dei Gazzi: qui dalle 9 alle 14 si svolgerà un flash-mob che si propone di sperimentare in concreto e presentare alla cittadinanza la nuova viabilità e la nuova “piazza passante” progettata dagli studenti dell’istituto Falcone.

Nei mesi scorsi l’amministrazione comunale e l’assessorato alla polizia locale di Loano hanno dato il via all’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico (Put) della città, la cui precedente versione risaliva al 2010. Tale operazione è stata varata anche e soprattutto alla luce della necessità di avere una mobilità sempre più sostenibile e di restituire alla cittadinanza spazi comuni il più possibile vivibili e gradevoli.

Nel processo di elaborazione del nuovo Put sono stati coinvolti anche gli studenti delle classi quinte dell’indirizzo Cat (Costruzioni, Ambiente e Territorio, il vecchio indirizzo “geometri”) dell’istituto Falcone, coordinati dall’architetto Danilo Odetto in sinergia con l’assessorato ed il comando di polizia municipale di Loano.

Tra i primi risultati di questo lavoro c’è la riprogettazione di uno dei principali nodi della viabilità loanese, cioè l’incrocio tra viale Silvio Amico, viale Enrico Toti e via dei Gazzi. Per quest’area esperti e studenti hanno ideato una “piazza passante”, così definita in quanto la sua conformazione comporta la circolazione moderata del traffico.

“Abbiamo deciso di coinvolgere gli studenti del Falcone nell’elaborazione del nuovo Put – spiegano il sindaco Luigi Pignocca e l’assessore alla polizia locale Enrica Rocca – perché in possesso delle conoscenze tecniche e professionali necessarie a svolgere questo ruolo e perché dotati della giusta sensibilità per comprendere in quale modo la nostra città dovrà cambiare in futuro per diventare più vivibile, specie dal punto di vista dell’impato del traffico. Il progetto elaborato si colloca proprio in questa direzione: comporta una riduzione degli spazi riservati alla circolazione automobilistica e un incremento delle aree riservate ai pedoni, alla socialità e alle attività commerciali, che verranno valorizzate dalla presenza di nuovi spazi pubblici più gradevoli e più facilmente fruibili da parte dei cittadini”.

“Dal punto di vista della viabilità – aggiunge il comandante della polizia municipale di Loano Gianluigi Soro – la traiettoria della direttrice viale Silvio Amico-via dei Gazzi assumerà una conformazione ad arco. Il nuovo incrocio così fatto avrà l’effetto di moderare le velocità dei veicoli in transito lungo via dei Gazzi, costituendo una sorta di ‘porta’ di accesso e di uscita dalle zone a monte e a valle dell’incrocio. Grazie a ciò il traffico rallenterà ma non perderà di fluidità; d’altro canto gli spazi pubblici a disposizione dei pedoni aumenteranno, con positive ricadute anche per le attività commerciali”.

Al momento il progetto del nuovo incrocio è solo “su carta”. Per sperimentarne pro e contro (e comprendere quali eventuali modifiche apportare) gli studenti dell’istituto Falcone dell’indirizzo Cat e quelli del corso di grafica pubblicitaria hanno organizzato per sabato 14 dicembre un flash-mob (dal titolo “Scocciamo il traffico) che “simulerà” l’aspetto della futura piazza: la nuova viabilità verrà “disegnata” utilizzando nastro rosso (o altri sistemi di identificazione); gli pubblici non riservati al traffico veicolare verranno occupati con sedie, tavolini, elementi di arredo, gazebo informativi. Durante la mattinata, poi, gli studenti andranno ad intervistare gli utenti della strada per accertare se le soluzioni progettate piacciono o meno. Insomma, per una mattina “l’incrocio sarà collocato nel futuro e ‘reciterà’ la parte che gli verrà assegnata nel Put”, come precisa il comandante Soro.

Durante lo svolgimento del flash-mob via Silvio Amico verrà chiusura sul lato a monte (nel tratto di immissione nell’incrocio) e verrà istituto un senso unico alternato, presieduto da personale della polizia locale, in via Enrico Toti.