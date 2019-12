Schianto in A10, rimane incastrato tra le lamiere dell’auto: estratto dai vigili del fuoco

Andora. Un incidente stradale si è verificato questa notte poco prima delle 4 sull’autostrada A10 tra i caselli di San Bartolomeo al Mare e Andora, in direzione Genova.

Secondo quanto ricostruito un automobilista, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo della propria vettura, finendo per schiantarsi contro il guard rail e rimanendo incastrato tra le lamiere dell’auto. Non risultano altri mezzi coinvolti.

Sul posto sono subito giunti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a liberare l’uomo. Quindi un’ambulanza della Croce d’Oro di Cervo ha trasportato il ferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.