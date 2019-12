Savona, uomo investito in via Gramsci: grave in ospedale

Savona. Investimento pedonale, nella tarda mattinata di oggi, a Savona. L’incidente, la cui dinamica è ancora in via di accertamento è avvenuto in via Gramsci, all’altezza della Torretta.

Un uomo sull’ottantina è infatti stato travolto da un mezzo (pare un’auto) mentre attraversava la strada. L’impatto è stato violento e l’anziano è stato sbalzato violentemente a terra, riportando diverse ferite.

Sul posto, il personal del 118 e i militi della croce bianca di Savona che, dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno optato per il trasporto del ferito, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, sia per svolgere i rilievi del caso sia per regolare il traffico, che ha subito pesanti rallentamenti e disagi nel tratto interessato dal sinistro.