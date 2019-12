Savona, treno deraglia all’interno del porto

Savona. Un incidente, fortunatamente senza conseguenze, si è verificato questa mattina intorno alle 9.30 all’interno del porto di Savona. Un treno merci è uscito dai binari ed è rimasto bloccato.

Fortunatamente il treno deragliato si stava muovendo molto lentamente e non si registrano danni.

Al momento sono in corso le manovre per rimettere il convoglio sulle rotaie: un intervento non semplice a causa del fatto che la zona in cui è accaduto l’incidente è difficilmente accessibile.