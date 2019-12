Savona, salta lo spettacolo pirotecnico per l’arrivo di Costa Smeralda

Savona. Lo spettacolo pirotecnico previsto per domani, 20 dicembre, alle ore 23, in occasione dell’arrivo di Costa Smeralda in città, non si farà.

Lo ha reso noto Costa Crociere con una comunicazione ufficiale indirizzata al Comune di Savona.

La decisione è stata presa nella giornata di oggi in relazione all’allerta meteo rossa di domani, che dopo le 20.00 dovrebbe diventare arancione.

Dunque niente fuochi artificiali per la nuova ammiraglia di Costa Crociere.