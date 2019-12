Savona, quando anche gli annaffiatoi del cimitero finiscono “sotto chiave”

Savona. Annaffiatoi “sotto chiave” al cimitero di Zinola. L’immagine curiosa è comparsa sul gruppo Facebook “Savona Scomparsa”.

La foto ritrae alcuni annaffiatoi di plastica “incatenati” con un meccanismo identico a quello dei carrelli della spesa: per utilizzarli serve una moneta a mo’ di cauzione, che viene restituita quando l’annaffiatoio viene come riportato al proprio posto.

“Siamo arrivati a questo…” commenta sconsolato l’autore della foto. E si apre il dibattito, tra chi ipotizza un tentativo di evitare furti (“ma 1 euro è comunque meno di quanto costerebbero in negozio…” fa notare qualcuno) e chi invece la volontà di costringere gli utenti a riportarli al loro posto senza abbandonarli in giro per il camposanto. Mentre qualcuno fa notare che “a Ventimiglia è così da tempo” e altri invocano soluzioni simili nel loro Comune: “A Noli cercare un annaffiatoio è come cercare un ago in un pagliaio”.