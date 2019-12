Savona, protezione civile e associazione nazionale alpini: rinnovata la convenzione con il comune

Savona. “Dopo il lavoro importante svolto dalla protezione civile dai gruppi AIB e dall’ANA che sono convenzionati con il Comune di Savona abbiamo rinnovato per il triennio 2020-2022 la Convenzione che comporterà una spesa annuale di 16 mila euro complessive ovvero 8 mila euro per ogni associazione a valere sul bilancio pluriennale”.

A comunicarlo, in una nota, è l’assessore alla Protezione Civile savonese Maurizio Scaramuzza.

Spiega l’assessore: “Si sta valutando di dare un piccolo aiuto economico in più nell’anno 2020 di 4 mila euro per le tante spese sostenute in situazioni di emergenza in particolare riguardo all’Organizzazione delle squadre AIB. Questi gruppi hanno fatto un lavoro enorme-spiega l’Assessore Scaramuzza- sono state 724 le ore di lavoro svolte solo dal gruppo dagli AIB con un impiego di 92 volontari che hanno fatto un lungo lavoro di monitoraggio del Torrente Letimbro e affluenti e piccoli interventi sugli allagamenti e smottamenti, sono stati percorsi circa 1200 KM che ha comportato una impennata dei costi vorticosa attingendo dal fondo di riserva della loro Organizzazione e proprio per questo si cerca di dargli una mano in più”, conclude Scaramuzza.