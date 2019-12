Savona, Lunardon e Righello (Pd): “Sì alla proroga per la Compagnia portuale”

Savona. “Esprimiamo soddisfazione per l’emendamento alla Legge di Bilancio, presentato dal senatore del Pd Vito Vattuone, che prevede la proroga della concessione per la Compagnia portuale di Savona Pippo Rebagliati fino al 2024, analogamente da quanto previsto già per la Compagnia di Genova”.

Così i consiglieri regionali del Pd ligure Giovanni Lunardon e Mauro Righello.

“L’emendamento prevede inoltre che la compagnia savonese possa utilizzare i benefici previsti dal contributo per le eventuali minori giornate di lavoro, causate delle mutate condizioni economiche del porto di Genova-Savona, in conseguenza del crollo del ponte Morandi”.

L’emendamento è stato condiviso con il Ministero dei Trasporti. “Un risultato importante, che è frutto del lavoro portato avanti sul territorio” concludono i due esponenti Dem in Regione.