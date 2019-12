Savona, l’Enpa organizza una pizzata per aiutare gli animali

Savona. Una pizzata per aiutare gli animali. E’ quanto si può fare questa sera dalle 19 presso il ristorante pizzeria Impero di via Bellini 3r a Savona, organizzata in favore delle attività della Protezione Animali savonese.

Si potrà infatti scegliere un’ottima pizza, con bevanda e caffè a 10 euro più offerta minima di 5 euro per l’ Enpa di Savona, che naturalmente consiglia un menu vegetariano o vegano; per prenotare occorre telefonare al numero 019 7704513, gli animali bisognosi ringraziano.

La Protezione Animali soccorre in provincia ogni anno oltre 500 gatti feriti, malati o abbandonati e quasi 3.000 animali selvatici feriti o in difficoltà; e, dopo un interminabile iter burocratico spera, con il prossimo anno, di concludere la ricostruzione del rifugio di Cadibona, dove potranno essere ospitati fino a 60 cani, oltre a felini e selvatici a cui saranno dedicati specifici reparti; il tutto con proprie risorse in quanto l’associazione, malgrado il nome di ente nazionale, è un ente privato di volontariato che, in 140 anni di vita, non ha mai ricevuto un solo centesimo dallo stato e ci tiene a sottolineare che, con lo stato, non ha mai avuto nulla a che fare.