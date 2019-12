Savona, l’annuncio di Caprioglio: “Pubblicato il bando per via Nizza e villa Zanelli”

Savona. “Con soddisfazione siamo arrivati alla pubblicazione del bando per affidare i lavori e, finalmente, aprire il cantiere in via Nizza e villa Zanelli”. Lo annuncia sui social network il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio.

“Si tratta – spiega – di un intervento fondamentale per la riqualificazione di una zona strategica della nostra città, un’opera di rigenerazione urbana da anni attesa. Un altro tassello per riqualificare, valorizzare e indirizzare la città verso nuove prospettive. Da non sottovalutare, inoltre, che con l’inizio dei lavori si registrerà anche il rilancio di un settore, quello dell’edilizia, da anni in sofferenza permettendo un sicuro incremento occupazionale”.

L’annuncio del via ufficiale all’iter era arrivato nel corso della diretta di IVG.it con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti per Road to Liguria 2020”, il nuovo contenitore che presenterà ai liguri i programmi e i protagonisti delle prossime elezioni regionali. In quell’occasione il presidente Toti aveva ipotizzato l’apertura del cantiere per febbraio: in realtà, più probabilmente, occorrerà attendere la prossima estate.

Per dare il via al progetto, in attesa dei 18 milioni garantiti dal Governo con il Bando Periferie, il Comune accenderà un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti: una decisione che tre settimane fa aveva fatto letteralmente imbufalire il Partito Democratico (leggi) e i Verdi (leggi). Villa Zanelli, secondo quanto previsto dal progetto, diventerà un hotel di lusso con 8 stanze e una Spa.