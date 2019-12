Savona, investimento pedonale: donna sulla sessantina finisce in ospedale

Savona. Investimento pedonale, il secondo della giornata odierna, a Savona. Il sinistro, le cui cause sono ancora in via di accertamento, è avvenuto in via Bruno Buozzi.

Una donna di circa 60 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada ed è stata sbalzata con violenza sull’asfalto in seguito all’accaduto.

Nonostante l’impatto, però, fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Soccorsa dai militi della croce rossa di Quiliano, è stata trasportata, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.