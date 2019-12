Savona, in zona PAIP situazione insostenibile

Savona. Buon giorno, leggo il Vs. articolo “Savona, zona PAIP diventa Pattumiera Auto Incidentate e Parcheggi (inesistenti)” e come si dice metto il dito nella piaga: lavoro in questa area da decenni e la situazione è veramente diventata insostenibile.

Le auto e le moto incidentate/distrutte sono “parcheggiate” soprattutto dalle numerose carrozzerie che sono nella zona.

I rifiuti di ogni genere (mobili, materassi, sacchi neri, secchi plastica etc. etc.) che si vendono in giro arrivano da fuori con mezzi (soprattutto furgoni e piccoli camion) che sfacciatamente nel week end ma anche in altri giorni e alla luce del sole si fermano e scaricano tanto sanno che non subiranno conseguenze, ma c’è anche chi, avendo l’atttività nella zona, ne approfitta al mattino presto quando è ancora buio anziché pagare e smaltire in discarica.

Alcune ditte hanno al loro interno i cassonetti per carta e plastica, ma alcune (carrozzerie soprattutto) lasciano vicino ai cassonetti in strada i cartoni delle parti di ricambio (riconoscibilissimi dalle dimensioni, dalle scritte e dagli indirizzi dei destinatari) ….. perché fare fatica e chiedere ad ATA un cassonetto “privato”??

Cordialmente

Daniela Guasco