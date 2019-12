Savona, il “Ferraris Pancaldo” sede Aica per la certificazione delle competenze informatiche

Savona. Da pochi giorni il “Ferraris Pancaldo” di Savona è sede accreditata di esami da Aica (Associazione italiana per l’informatica e il calcolo) per la certificazione delle competenze informatiche.

Le attestazioni che verranno rilasciate si riferiscono all’esame base per la patente europea del computer, alle competenze più specifiche come il Cad-2D e 3D (Computer Aided Design), Image editing o multimedia, Epm Project Managment e alle abilità specialistiche come il rilascio della certificazione Eucip per le professioni informatiche.

I primi esami per la certificazione base si svolgeranno già intorno alla metà di gennaio del prossimo anno e solo per questa occasione saranno rivolti ai soli studenti dell’istituto tecnico savonese. Inoltre, Aica a gennaio presenterà il progetto a scuola. Successivamente i corsi saranno organizzati e aperti alle scuole del savonese, all’Università e a tutto il territorio di Savona.

Frattanto si è svolta, la settimana scorsa nell’aula intitolata a “Bruno Munari”, uno dei massimi esponenti dell’arte e del design del XX secolo scorso, del Ferraris Pancaldo, la premiazione dei concorsi Usr Liguria-Aica: “Progetti Digitali” per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. Erano presenti all’evento il dirigente scolastico, Alessandro Gozzi, il provveditore agli studi di Savona, Alessandro Clavarino, il presidente nazionale di AICA, Giovanni Adorni.

I progetti premiati, che hanno coinvolti le istituzioni scolastiche della Liguria avevano come temi: la valorizzazione del territorio; le donne e la tecnologia; #rispetta le differenze; alternanza scuola lavoro “Genova: prima e dopo il ponte Morandi”.