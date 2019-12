Savona, i ladri entrano in casa mentre dorme: rubati soldi e due smartphone

Savona. Ladri in azione nella notte di martedì, a Savona. A finire nel mirino dei malviventi (al momento non si sa se un singolo o più persone), un appartamento situato in via Nazionale Piemonte.

I ladri hanno atteso che il proprietario di casa si addormentasse, quindi sono penetrati all’interno dell’alloggio da una finestra sul retro e hanno rubato soldi e due smartphone.

A raccontare lo spiacevole accaduto è stato direttamente il proprietario, che ha spiegato: “Sono andato a dormire intorno a mezzanotte, salvo poi svegliarmi intorno alle 5,30. Mi sono accorto che qualcuno era penetrato in casa da una finestra sul retro e 30 euro e due cellulari Samsung Galaxy, che si trovano sul comodino accanto al letto, erano spariti”.

La vittima ha denunciato il furto in abitazione ai carabinieri, ora impegnati nelle indagini per risalire all’identità dei malviventi e recuperare la refurtiva (il valore dei due smartphone è stato quantificato in circa mille euro).