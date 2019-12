Savona. È stata veramente una gran bella festa dello sport quella che si è svolta domenica 8 dicembre, festa dell’Immacolata, al PalaTrincee di Savona.

A partire dalla mattinata ha preso il via la terza edizione di Campioni in Tour, rassegna giovanile di calcio indoor promossa da Francesco Gullo, divenuto famoso nel reality Campioni con la maglia del Cervia ed oggi opinionista in televisione ed organizzatore di manifestazioni.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con il Centro provinciale Libertas Savona e patrocinato dal Comune di Savona e dal Coni Point. L’abbinamento al Memorial Ricordando Carlo Pizzorno, figura di spicco per oltre cinquantanni nel mondo calcistico savonese, deceduto un anno fa, è stato un doveroso riconoscimento da tutti apprezzato a partire dalle società che in suo ricordo hanno risposto presente, compreso le professionistiche a cominciare dal Grifone.

Al torneo si sono iscritte diverse squadre tra cui, per la categoria Pulcini, Genoa, Savona, Priamar (vincitrice del triangolare) e per le categorie Primi Calci e Piccoli Amici Cairese, Olimpia Carcarese, Cengio e Varazze Don Bosco (risultate anch’esse vincitrici).

Durante la giornata sono state raccolte a scopo benefico delle offerte per l’acquisto di giocattoli che saranno consegnati alla Pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona. Ricca la presenza di autorità sportive e non con il responsabile tecnico regionale Libertas Calcio giovanile Felicino Vaniglia in rappresentanza di Roberto Pizzorno, delegato provinciale Coni assente per impegni istituzionali, e naturalmente il resto della famiglia Pizzorno composto dai fratelli Franco e Simona; una presenza altamente simbolica, che con commozione durante le varie premiazioni hanno ringraziato quanti sono stati vicini alla bella iniziativa promossa in ricordo dell’indimenticato papà Carlo.

La Libertas ancora una volta è stata al centro di una meravigliosa giornata di divertimento e di coinvolgimento sano, lusingata di essere stata partner di un grande avvenimento, visto che a tutt’oggi Campioni in Tour è uno dei più grandi progetti calcistici giovanili in circolazione e consiste nel offrire solidarietà e nel contempo dare la possibilità a migliaia di giovani soprattutto provenienti da società dilettantistiche di giocare in allegria e mettersi in luce, conquistando di diritto se bravi il pass per accedere alle finali nazionali di Venezia.

Non c’è che dire, quando calcio e solidarietà si incontrano per fare del bene ne emerge qualcosa di meraviglioso.