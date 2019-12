Savona, furto in piazza Sisto: rubato il defibrillatore posizionato dalla Croce Bianca

Savona. Un furto vero e proprio, oppure un atto vandalico o una goliardata davvero di cattivo gusto.

E’ successo questa notte in piazza Sisto a Savona, dove ignoti hanno danneggiato la struttura e portato via il defibrillatore posizionato nella centrale zona savonese da utilizzare in caso di emergenze sanitarie.

Il defibrillatore era stato curato e collocato dalla Croce Bianca di Savona, vicino all’edicola.

L’episodio è stato denunciato e ora le forze dell’ordine stanno indagando per risalire ai responsabili. L’ausilio delle telecamere potrà aiutare a scoprire l’autore o gli autori del furto.

Ecco il post della Croce Bianca di Savona: “Questa è una delle tante postazioni che, grazie al progetto Salvaterra, noi insieme alla Croce Verde abbiamo posizionato nelle nostre città; immaginate quanto possa essere utile avere un defibrillatore a portata di mano in caso di necessità”.