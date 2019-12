Savona Fbc, saldato il debito con l’Agenzia delle entrate

Savona. Scadenza rispettata. Il Savona Fbc era chiamato a presentare oggi il pagamento dei 175mila euro di debiti pregressi all’Agenzia delle entrate. Il versamento, in principio, era da compiere entro il 29 novembre; ma a seguito delle dimissioni di Patrassi, con conseguente nomina di un nuovo consiglio di amministrazione, è stata concessa alla proprietà una proroga di trenta giorni.

La società del presidente Sergio Sgubin ha inviato tutta la documentazione richiesta relativa alla rateizzazione del debito. Secondo quanto riferito dall’assessore comunale allo sport Maurizio Scaramuzza, giovedì 2 gennaio, al rientro del dirigente e alla ripresa dei lavori dell’ufficio sport, verrà effettuato un controllo formale, ma la documentazione appare tutta in regola.

Il Savona, quindi, prosegue regolarmente nella sua attività e tornerà in campo domenica 5 gennaio, al Bacigalupo, per affrontare il Seravezza Pozzi nella partita valevole per la prima giornata del girone di ritorno.

I biancoblù sabato avrebbero dovuto affrontare in un’amichevole i concittadini dello Speranza, ma la partita è stata annullata per problematiche sorte all’ultimo minuto.

Sul fronte mercato pare ormai certo l’addio del difensore Alessandro Castellana: andrà al Piacenza, in Serie C.