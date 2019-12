Savona, donna investita in via Stalingrado: soccorsi mobilitati

Savona. Investimento pedonale nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15, a Savona.

Il sinistro è avvenuto in via Stalingrado dove, per cause ancora in via di accertamento, un’auto ha investo una signora di 86 anni che stava attraversando la strada. Sbalzata in seguito all’urto sull’asfalto, ha riportato ferite e contusioni.

Sul posto immediato l’intervento della croce bianca di Savona che, dopo aver prestato le prime cure sul posto, ha trasportato l’anziana, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.