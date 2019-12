Savona, cresce l’attesa per il Capodanno 2019 in piazza Sisto

Savona. “Il Capodanno 2019, che è sempre stato un evento di grande valenza turistica e sociale, si festeggierà in Piazza Sisto con la chiusura di via Manzoni e sarà un evento organizzato sulla falsa riga dei giovedì di luglio con il concerto della band ‘Special Guest’ che suonerà canzoni degli anni 90 e 2000 fino ai giorni nostri e che farà ballare tutta la piazza per garantire una serata di festa”.

A comunicarlo, in una nota, è l’assessore savonese alla manifestazioni e allo spettacolo Maurizio Scaramuzza.

“I costi comprensivi di spese artistiche e organizzative inclusa la sicurezza verrebbero interamente coperti dagli interventi finanziari degli enti Regione Liguria e Autorità di Sistema Portuale per un massimo di 21.750 euro di cui si stimano 20.550 euro per il concerto in Piazza Sisto IV e di 1.200 euro per le proiezioni sui bastioni della Fortezza” conclude Scaramuzza.