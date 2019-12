Savona, case danneggiate dalla frana a Marmorassi: evacuate due famiglie

Savona. “Purtroppo la pioggia che continua a cadere da questa mattina ha, nuovamente, creato problemi a Marmorassi”. La notizia arriva direttamente dal profilo Facebook del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, che ha annunciato, suo malgrado, una nuova, doppia evacuazione in zona Marmorassi per questioni di sicurezza.

“Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per lesioni in due abitazioni al di sotto della strada, poco sopra la frana di domenica, – ha proseguito il primo cittadino. – Una abitazione risulta molto lesionata per cui è stata fatta sgombrare. Anche l’altra, meno lesionata e già sotto controllo da parte di un tecnico chiamato dal proprietario, per precauzione è stata evacuata”.

“In entrambi i casi le persone hanno trovato sistemazione. Abbiamo provveduto a transennare a senso unico alternato un tratto di strada dove sono presenti lesioni già datate ma che, per precauzione, richiedono approfondimenti tecnici”.

“Ricordiamo, infine, che l’allerta meteo gialla è stata prorogata fino alle 6 di domani mattina. Invitiamo tutti alla prudenza”, ha concluso Caprioglio.