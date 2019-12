Savona, Caprioglio replica al Comitato Villapiana: “Promesse di Arecco, non mie. Ma ci stiamo lavorando”

Savona. Non si è fatta attendere la replica del primo cittadino savonese Ilaria Caprioglio, chiamata in causa dal “Comitato Villapiana” in quanto – secondo lo stesso comitato – “rea” di non aver mantenuto fede alle promesse fatte in campagna elettorale.

“Sono passati tre anni e mezzo da quando questa amministrazione si è insediata e, malgrado le nostre insistenze, non è stata attuata la modifica della viabilità di Villapiana concordata in cambio dell’appoggio elettorale che ha portato il centrodestra a vincere il ballottaggio”, aveva tuonato dal blog del comitato il portavoce Pino Procopio.

Ma Caprioglio non ci sta e precisa: “Avevo incontrato a pochi mesi dall’insediamento come sindaco il comitato di Villapiana e al signor Procopio in seguito alla loro richiesta pervenuta via mail. In quell’incontro, avvenuto alla presenza del Vice sindaco Arecco e dell’assessore Ileana Romagnoli a quel tempo con delega al traffico, avevo appreso di impegni che in campagna elettorale sarebbe stati assunti in merito alla viabilità dal vicesindaco Arecco”.

“Come già dichiarato in quella sede davanti ad altre persone, e come confermato dal signor Procopio – continua Caprioglio – io non ero a conoscenza di tali accordi e spiegai al Comitato che la questione della viabilità sarebbe stata affrontata in modo globale a seguito di un aggiornamento dei flussi del traffico e di un lavoro sinergico con l’azienda dei trasporti pubblici e gli esperti di viabilità del Campus. Questo è il lavoro che stiamo portando avanti con l’ingegner Simona Sacone, divenuta nel frattempo presidente di Tpl, contestualmente al lavoro propedeutico alla partecipazione al bando per ottenere un finanziamento sulla mobilità pubblica sostenibile”.

Il sindaco di Savona, infine, conclude il suo intervento con una frecciatina rivolta allo stesso Procopio: “Ricordo toni accesi e poco piacevoli del signor Procopio in quell’occasione che, tuttavia, alla mia domanda diretta: ‘Mi scusi ma io in campagna elettorale non le ho promesso quanto mi sta riferendo’, mi rispose: ‘Abbiamo parlato di questo con il vicesindaco Arecco’. Al netto di questo spiacevole episodio la difficoltà in merito alla viabilità di Villapiana la conosco e stiamo cercando le soluzioni: era stata valutata l’ipotesi con Anas, in seno ai lavori per l’Aurelia bis, di una bretella che congiungesse direttamente via Schiantapetto con corso Ricci” termina Caprioglio.