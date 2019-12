Savona: camion perde il carico sulla carreggiata, via Stalingrado in tilt

Savona. Problemi questa mattina per la viabilità a Savona, con via Stalingrado completamente paralizzata e quasi un chilometro di coda in entrambe le direzioni.

A causare i disagi un mezzo pesante il cui carico, per cause ancora da chiarire, è fuoriuscito dal rimorchio: si trattava di grano, che si è disseminato lungo entrambe le carreggiate.

Immediato l’intervento sul posto di carabinieri, polizia stradale e guardia di finanza, allertate da una squadra dei vigili del fuoco che casualmente passava sul posto. Nel tratto interessato si è registrata una coda di quasi 1 km di lunghezza, in entrambe le direzioni.