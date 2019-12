Savona. “Il 26 dicembre 2019 a Savona in via Fontanassa, tra le 12 e le 14, hanno distrutto l’auto di mia madre”. Inizia così l’appello di una savonese, che ora cerca testimoni.

Secondo le ultime informazioni a causare il danno potrebbe essere stato un furgone tipo Daily.

Foto 2 di 2



“Chiunque abbia visto o abbia informazioni utili é pregato di mettersi in contatto con me o mia madre Daniela” scrive Nicole. Per contattarle basta cliccare sui loro nomi e poi scrivere direttamente via Facebook.