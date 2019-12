Savona, assemblea cittadina del Pd: tutto pronto per la nomina di Stefano Martini

Savona. Si terrà domani sera, martedì 3 dicembre, alle ore 21.15, presso la SMS Generale di via San Lorenzo l’assemblea cittadina del partito Democratico chiamata a nominare il nuovo segretario Pd di Savona. Un appuntamento che era stato calendarizzato per il 28 novembre scorso, rinviato per l’emergenza maltempo che ha duramente colpito il savonese.

Il nuovo coordinatore savonese sarà Stefano Martini (nella foto a destra), 35 anni, originario di Cairo Montenotte, l’unico nome ufficiale che si è presentato alla corsa per la segreteria, sul quale il partito ha fatto quadrato, superando alcune tensioni e possibili divisioni per la successione di Roberto Arboscello.

Il Pd savonese, dopo aver svolto i congressi di circolo della città della Torretta che hanno eletto i rispettivi segretari ma anche nominato i delegati che andranno a comporre l’assemblea cittadina, è pronto alla nomina nel segno della condivisione e di una gestione unitaria del partito, unica strada per affrontare al meglio le prossime elezioni regionali e quelle amministrative del 2021.

In tutto saranno 50 i delegati dell’assemblea cittadina, eletti, appunto, dai cinque circoli territoriali di Savona.

“Sono felice che ci sia stata una ampia convergenza sul mio nome e la mia candidatura” aveva affermato lo stesso Martini, ringraziando il segretario uscente Roberto Arboscello e il capogruppo Pd in Consiglio comunale Elisa Di Padova, oltre il segretario provinciale Giacomo Vigliercio.

“Costruire un fronte ampio per sconfiggere il centrodestra che in questa città ha fatto solo danni durante il suo mandato amministrativo. Sono pronto al dialogo e al confronto con tutte le forze politiche e le componenti civico-sociali che vorranno realizzare un progetto politico-amministrativo nuovo e di rinnovamento, con al centro una proposta programmatica forte, credibile e di rilancio per Savona” aveva riferito parlando della linea politica del Pd savonese.

Per lui non sarà una sfida semplice, in primis per lo scoglio del dialogo con il M5S, ma anche con “Italia Viva”, partiti di sinitra e Verdi il confronto sarà tutto da costruire.