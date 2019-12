Savona, aperto il cantiere: al via i lavori di messa in sicurezza di piazza Mameli

Savona. Ha preso il via questa mattina (16 dicembre), il cantiere per la messa in sicurezza e decoro di piazza Mameli a Savona. Intervento interesserà il porfido all’incrocio con via Paleocapa, l’area compresa tra le due strisce pedonali.

“Era necessario intervenire, – hanno spiegato dal Comune, – in quanto il travertino che sostiene il porfido si era rotto da tempo, causando pericolosi avvallamenti. Intervento per garantire massima sicurezza a auto, motociclisti e pedoni e anche per il decoro”.

Investimento da 40mila euro e lavori che cercheranno, nei limiti del possibile, di creare disagi contenuti alla circolazione veicolare. L’intervento si interromperà per una decina di giorni sotto le festività natalizie e riprenderà dopo l’epifania, nella speranza di terminarlo entro fine gennaio 2020.

“Avevamo detto che saremmo intervenuti per mantenere il decoro di una delle piazze principali di Savona: promessa mantenuta”, hanno concluso dal Comune.