Savona. Sarà il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ad inaugurare domani, domenica 15 dicembre, alle ore 11.30 il point di “Cambiamo” nella centralissima via Pia 31r a Savona.

Il point, che coordinerà l’attività del movimento di Toti in Provincia di Savona, sarà anche il quartier generale della campagna elettorale del consigliere Angelo Vaccarezza. “La nostra sede sarà la seconda in Liguria, dopo quella aperta da Ilaria Cavo la scorsa settimana a Genova – commenta l’ex presidente della Provincia – e questo è per me e per le tante persone che mi hanno seguito in questo nuovo progetto un motivo di orgoglio”.

Foto 2 di 2



“I partiti sono sempre meno accessibili – scrive Vaccarezza – chiusi in se stessi, autoreferenziali e senza luoghi di incontro e confronto: questo sarà un luogo dove i cittadini potranno incontrare amministratori regionali, provinciali e comunali che si riconosco nella sfida lanciata da Giovanni Toti, un luogo dove porre domande e ricevere risposte”.