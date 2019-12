Savona, anche la Lega Nazionale per la Difesa del Cane alla fiera di Santa Lucia

Savona. Venerdì 13 dicembre, in occasione della tradizionale fiera di Santa Lucia, saranno presenti anche i volontari della sezione savonese della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, associazione che gestisce il canile di Savona.

Il banchetto per raccolta offerte sarà posizionato all’incrocio tra corso Italia e via Paleocapa sotto i portici davanti alla gioielleria Vecchia Savona. Saranno a disposizione i “caNendari” 2020 con le foto degli ospiti della struttura, vari gadget della LNDC, decorazioni natalizie e tante idee per un regalo solidale.

“E ovviamente le foto con le storie dei cani in cerca di casa – raccontano – come per esempio Buddy (qui sopra nella foto), l’ultimo arrivato un dolce maschietto nato a gennaio 2017, rinuncia di proprietà, affettuoso e giocherellone. Bravo al guinzaglio, compatibile con altri cani. Da valutare casa con giardino”.