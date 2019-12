Savona. Si intitola “Where are you” il seminario dedicato al “soccorso alle persone disperse” in programma questa mattina al Palazzo della Sibilla della fortezza del Priamar di Savona. L’incontro è a cura della prefettura e del comando dei vigili del fuoco di Savona in collaborazione con Alma Antincendio e #luogosicuro.

Il programma della giornata prevede fino alle 12 il seminario sulla normativa, le procedure e gli strumenti per il soccorso delle persone disperse.

Dopo il saluto del prefetto Antonio Cananà, del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio e del comandante dei vigili del fuoco savonesi Emanuele Gissi, il moderatore del seminario Fulvio Borsano (comandante vicario dei vigili del fuoco di Savona) ha dato inizio ai lavori.

Nel corso della mattinata sono previsti diversi interventi: Sergio Caglieris, responsabile del Nue 112, è intervenuto sul tema del seminario “WhereAreU”; Danilo Repetto, referente del soccorso alpino, ha spiegato “Come evitare di perdersi: informazione ed orientamento”; Riccardo Sette, responsabile delle emergenze del comando dei vigili del fuoco di Savona, ha spiegato “La nuova organizzazione delle ricerche sul campo dei dispersi”; Michele Lupi, dirigente dell’Upg della questura di Savona, è intervenuto su “Persone disperse e persone scomparse”; il maggiore Daniele Quattrocchi, comandante della compagnia dei carabinieri di Cairo Montenotte, ha spiegato come si effettuano “Le verifiche preliminari alla ricerca sul campo”.

Ancora: Tiziano Loffredo, del servizio di emergenza sanitaria del 118 di Savona, ha relazionato sulla “Gestione del soccorso sanitario dei dispersi e problematiche di deterioramento cognitivo”; Alessandro Bussolino, del servizio Smts della Croce Rossa, ha effettuato una “Presentazione ed organizzazione del nucleo regionale SMTS della CRI”; Lorenzo Arrigoni, vice referente del volontariato della protezione civile di Savona, ha esposto il “Ruolo del volontariato per la ricerca delle persone scomparse”.

Dalle 14 alle 18, invece, si terrà una simulazione delle operazioni di ricerca persone all’interno della fortezza, con il coinvolgimento di tutte le organizzazioni presenti e delle persone intervenute.

Dopo il briefing presso il comando avanzato nella piazza “della cittadella”, alle 14.15 inizierà l’esercitazione congiunta di vigili del fuoco, 118, Cnsas, croce rossa, carabinieri, protezione civile, volontari civili e unità cinofile. L’esercitazione si concluderà alle 17.15 circa e alle 17.30 nella Sala della Sibilla si terrà il debriefing.