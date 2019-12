Savona, al via il bando di concorso pubblico per il reclutamento di 33 allievi finanzieri

Savona. Il comando provinciale di Savona comunica che sulla gazzetta ufficiale è stato pubblicato un concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 33 allievi finanzieri del contingente ordinario – specializzazione “Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)” – anno 2019.

La presentazione delle domande dovrà avvenire entro le ore 12 del 23 dicembre 2019.

“Il concorso costituisce una valida opportunità di inserimento, nello scenario lavorativo, per i giovani che nutrono una spiccata passione per la montagna e che sono desiderosi di lavorare al fianco di persone competenti, con mezzi tecnologicamente avanzati, per prestare aiuto a persone in difficoltà”.

La compilazione delle domande di partecipazione al concorso dovrà avvenire esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it – area “Concorsi Online”, seguendo le istruzioni fornite dal sistema automatizzato.

I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di posta elettronica certificata (“P.E.C.”), dopo avere effettuato la registrazione al portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al format di compilazione della domanda di partecipazione.

Sul predetto sito istituzionale è, comunque, possibile acquisire ulteriori e più complete informazioni di dettaglio sul concorso e prendere visione del bando.

