Savona. Nel giorno di Santa Lucia i bambini hanno avuto una bellissima sorpresa: Babbo Natale li aspettava vicino alla Torretta per salutarli e ricevere le loro letterine.

I bambini che consegnano un pensierino sul mare, sull’ambiente e sulla città ricevono un coupon da compilare e imbucare in una cassetta presso la sede di Assonautica provinciale di Savona, in Lungomare Matteotti 1. Con l’occasione potranno visitare il bellissimo “Presepe in riva al mare”. Dopo le feste verrà sorteggiata tra i bambini una gita in barca a vela, da effettuare nella prossima primavera.

“Ieri, nonostante una giornata particolarmente fredda e ventosa, Babbo Natale ha avuto la visita di molti bambini, entusiasti di lui e della sua barca – raccontano da Assonautica – Il gran pavese, la bandiera di Assonautica, sulla prua tanti pacchi-dono trattenuti da una rete da pesca e, quando scende la sera, tante lucine colorate che si accendono ad intermittenza: una barca veramente degna di Babbo Natale”.