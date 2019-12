Savona, al Palatrincee torna l’esposizione internazionale felina “Un gatto per amico”

Savona. Sabato 14 e domenica 15 dicembre, al Palatrincee di Savona, si terrà per il secondo anno consecutivo l’esposizione internazionale felina “Un gatto per amico”. Organizzata con il patrocinio del Comune di Savona, sotto l’egida di ENFI – Ente Nazionale Felinotecnica Italiana, l’Expo vedrà tanti amici a quattro zampe riuniti in occasione dell’evento che lo scorso anno ha registrato un’importante affluenza da tutta la provincia.

Spiegano dal Comune: “Per il secondo anno, Savona avrà una manifestazione davvero unica nel suo genere, che non era mai stata organizzata prima nella nostra città. Siamo certi che gli amanti degli animali, e tutti curiosi, verranno a vedere i più bei felini d’Italia e a livello internazionale. Come Amministrazione Comunale, ringraziamo gli organizzatori e tutti coloro che hanno aiutata nella realizzazione dell’evento”.

L’esposizione sarà aperta sabato 14 e domenica 15 dicembre dalle ore 10 alle 18.30 (chiusura casse).

Tariffe biglietti: intero: € 7,50, ridotto coupon € 6,50. Il coupon è scaricabile sul sito www.expo-felina.it nella sezione di Savona.

Per informazioni, tel/whatsapp/SMS +39 333/6522345, e-mail: info@espofelina.it.