Savona. Anche quest’anno, come di consueto, sono state accese le illuminazioni sull’albero di Natale offerto da Costa Crociere per la città. L’occasione, finalizzata a dare luce al simbolo natalizio per eccellenza, ha visto la partecipazione, nonostante il freddo, di molti bambini e curiosi che hanno potuto dare inizio al periodo delle feste più goloso e atteso dell’anno.

Presenti alla cerimonia l’amministrazione di Savona con il sindaco Ilaria Caprioglio e gli assessori Scaramuzza, Zunato, Romagnoli e Santi, oltre il rappresentante di Costa Crociere. Sotto l’albero luminoso in piazza Sisto IV, accanto al Comune, anche le musiche della banda Forzano che hanno intonato le classiche note di Natale.

“Questo albero – afferma il sindaco Caprioglio – insieme ai 90 eventi che sono stati organizzati dal Comune e che animeranno tutto il periodo delle feste, rappresenta un modo anche per superare i tragici eventi che ci hanno colpito (danni del maltempo). Un pensiero a tutte le famiglie ancora sfollate che non possono vivere questo Natale nelle loro case. Il nostro impegno è quello di ripristinare nel minor tempo possibile la normalità”.

Infine, ci tiene a dire il sindaco, l’albero, dotato di radici, al termine delle feste verrà riportato in vivaio e curato per essere riproposto il prossimo anno.