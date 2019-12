Loano. “Sono contento di passare le vacanze qui nella mia terra. Sono in riabilitazione, e vi ringrazio per l’aiuto che mi darete. In questo periodo vivo in ospedale, ma tengo duro. Bisogna lottare”. Emozione oggi pomeriggio al “Loano Solidale Live Show” quando Elena Ballerini, conduttrice dell’evento, ha chiamato sul palco allestito presso il PalaGarassini di via Matteotti Samuele Manfredi.

Il giovane, grande promessa del ciclismo italiano, a dicembre dello scorso anno, mentre si stava allenando in sella alla propria bici, è stato vittima di un grave incidente stradale per il quale ora sta affrontando un lungo e difficile processo di riabilitazione. E proprio di questo ha parlato nella sua breve ma toccante intervista. L’evento infatti, giunto alla quarta edizione e promosso dal Comune di Loano e da Eccoci Eventi in collaborazione con il Comune di Boissano, il Comune di Toirano ed il Comune di Tovo San Giacomo e numerose associazioni del territorio, quest’anno aveva come scopro primario raccogliere fondi per finanziare le cure a favore di tre ragazzi del territorio: lo stesso Samuele, Carlo Galiano (rimasto a sua volta coinvolto in un incidente stradale ai primi di ottobre) e Daniela Rizzuto (loanese portatrice di handicap).

Altro momento centrale sono state le esibizioni del gruppo swing delle Ladiesgang e della giovanissima cantante Corinna Parodi.