Sabato la Corricelle: un evento aperto a tutti, dagli atleti ai camminatori

Celle Ligure. Giunta alla sua sesta edizione, torna in scena nel centro storico e sulla passeggiata a mare di Celle Ligure la Corricelle, manifestazione podistica promossa dal Centro Atletica Celle Ligure e dall’Atletica Arcobaleno Savona con in patrocinio ed il fondamentale supporto del Comune di Celle Ligure.

A 48 ore dall’evento già molto numerose le adesioni confermate. Particolarmente gettonate le gare giovanili, fondamentale prologo promozionale.

Come da tradizione alle gare podistiche vere e proprie in cui l’agonismo non mancherà (a partire dalle categorie giovanili, che si confronteranno su percorsi con distanze progressive in relazione all’età, per giungere sino alla competitiva per adulti che prevede il percorso ormai classico di 6 chilometri ottenuto da un triplice giro su anello da 2 chilometri) si affiancano anche una gara non competitiva che verrà disputata su percorso ridotto a 4 chilometri ed una escursione panoramica di poco più di 7 chilometri che visiterà l’immediato entroterra cellese.

Il programma della manifestazione di sabato 7 dicembre è decisamente impegnativo. Ritrovo dalle ore 9 in prossimità del molo/pennello su lungomare Crocetta: il tempo per aggiornare gli elenchi dei presenti e… via con le gare giovanili!

Alle 10,30 partirà anche la camminata panoramica. Alle 11,10 sarà la volta della gara non competitiva, mentre la partenza della gara “top”, competitiva Fidal, è prevista alle ore 12.

Sono attesi al via alcuni tra i più quotati corridori liguri, anche in virtù dei positivi riscontri e delle qualificate adesioni in occasione delle precedenti edizioni, oltre che dal confermato inserimento dell’evento all’interno del Grand Prix Liguria dedicato alla corsa su strada, ultimo appuntamento per la stagione 2019.

La manifestazione è aperta anche ai tesserati/e per gli enti di promozione Uisp e Csi ed inserita nei rispettivi calendari podistici invernali. A tutti i partecipanti verrà omaggiata una sacca celebrativa dell’evento con pacco gara ed attraverso appositi buoni sconto ognuno potrà quindi usufruire di bevande e pasti a prezzo convenzionato presso le strutture di Celle Ligure aderenti all’iniziativa.

