RunRivieraRun Half Marathon, giornata di premiazioni con Chocolate&Run

Finale Ligure. Domenica 8 dicembre, nell’ambito della manifestazione Cioccolato a Palazzo a Finalborgo, si è svolta, come di consueto, la premiazione Chocolate&Run, che dopo l’allenamento di gruppo del mattino con la Chicchiricchì Run del Cioccolato, ha visto, nella splendida cornice della Sala della Capriate, la consegna delle targhe per tutti coloro che si sono contraddistinti come atleti e come Angels alla RunRivieraRun Half Marathon, organizzata dall’Asd RunRivieraRun, tenutasi lo scorso 27 ottobre.

Giorgia Ferro è stata premiata come prima donna ligure dell’ottava edizione della RunRivieraRun HalfMarathon con il tempo di 1 ora 34’10”; Khalid Ghallab come primo uomo ligure della RunRivieraRun HalfMarathon in 1 ora 13’09”.

Un riconoscimento è andato ai dieci Heroes RunRivieraRun, vale a dire gli atleti che, ad oggi, hanno partecipato e concluso tutte le otto edizioni della mezza maratona con partenza da Varigotti e arrivato a Loano: Aldo Tomasina, Paola Terrando, Alberto Magenta, Eleonora Mauri, Christian Galfrè, Gianni Pandoro, Giovanni Gaino, Michele Gabba, Fulvio Dogali e Umberto Briozzo.

Premiati Enrica Pera e Margherita Mugnai dei Maratonabili, Progetto Charity RunRivieraRun 2019 per la partecipazione alla New York City Marathon 2019.

Erano presenti alla cerimonia il vicepresidente del Consiglio comunale di Finale Ligure Delfio Dall’Ara e Luigi Sironi, assessore allo sport del Comune di Borgio Verezzi.