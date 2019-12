Savona. Domenica 8 dicembre il Savona ospiterà, per il campionato do Serie C1, alla Fontanassa, alle ore 14,30, la Pro Recco Cadetta. La partita è valevole quale primo recupero dei tre incontri non disputati per il maltempo dai savonesi.

Domenica le previsioni indicano solamente una leggera pioggia, quindi è alta la probabilità di poter finalmente scendere, in campo anche se non con condizioni ottimali.

In questo stranissimo campionato, giocato senza continuità, ogni incontro diviene paragonabile ad un esordio: non c’è un divenire che testimoni i livelli raggiunti dalle squadre, gli obiettivi di miglioramento nel gioco sono indefinibili e senza la prova del nove domenicale anche gli allenatori restano sui fondamentali.

Domenica il team savonese affronta il Recco, squadra “riserve” della compagine che milita in Serie A, laboratorio di ricerca di talenti e ambiente competitivo ma non troppo per recuperi di forma per i giocatori della serie superiore. In realtà nelle tre partite disputate finora i recchelini non hanno raccolto nessun punto, quasi come se si trattasse di un club a parte che deve percorrere tutta la gavetta per divenire competitivo.

Il Savona, da parte, sua soffre per l’inattività domenicale. Gli allenamenti sono stati di elevato livello, la rosa è praticamente completa con un solo giocatore indisponibile e si attende con impazienza il ritorno in campo. A tal proposito è curioso registrare come domenica scorsa le formazioni giovanili abbiano giocato alla Fontanassa per quanto in condizioni pesanti, mentre l’incontro con l’Amatori Genova sia stato rimandato.

L’incontro di domenica quindi dovrebbe essere, a meno di sorprese, una partita a senso unico con il Savona in costante attacco. A meno di sorprese, dunque, i biancorossi dovrebbero essere in grado di provare in ambiente reale schemi ed automatismi per rientrare in forma partita in vista del doppio recupero con l’Amatori Genova.

Arbitrerà Alessandro Torazza di Genova.

Per quanto riguarda i campionati giovanili, nell’Under 18 si giocherà Amatori Genova contro Old School Savona al Comunale di Sant’Olcese, arbitro Franchini; per l’Under 14 in campo Genova1 e Savona al Carlini, arbitro Pastorino.