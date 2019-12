Rugby: Old School Savona battuta nell’Under 18, tutto facile per la Ligues2 nell’Under 16

Savona. L’Under 18 della FTGI Rugby Ligues 2 si presenta d’ora in poi con la novità di un nuovo nome: per tutta la stagione sarà infatti Old School Savona.

Nello scorso fine settimana la squadra biancorossa ha affrontato i pari età degli Embriaci B, uscendo dal campo sconfitta per 5 a 32.

Il risultato è pesante e la meta di Nani ha solo addolcito la giornata; in campo si è visto un bel gioco fermato dalla pioggia, vento e fango. I genovesi hanno avuto vita facile anche in quanto la Under 18 élite non ha giocato ed il travaso di giocatori si è visto in modo evidente.

Sono scesi in campo: Lanfranchi, Grillo, Fiocchi, Giusto, Cugno, Bernat, Mazza, Frassino, Nani, Bazzano, Gilardo, Dacastelli, Dini (Zavattaro), Enzi, Murgia.

Under 18 girone 2 territoriale (recuperi 6ª giornata)

Amatori Genova – VII Torino 20-12

Old School Savona – FTGI Embriaci2 5-32

Union Riviera – Unione Monferrato2 5-15

Chieri in sosta

Classifica: VII Torino 25, Amatori Genova 24, Old School Savona 15, Embriaci2 6, Chieri, Union Riviera 5, Unione Monferrato2 1.

Turno tutto sommato semplice per la franchigia dell’Under 16 fra Savona e Cogoleto (nelle foto) che supera abbastanza facilmente le Province dell’Ovest per 31 a 15, portando a casa ben 5 punti.

La squadra, che ha giocato un buon rugby collettivo, prosegue e migliora rispetto alle basi poste lo scorso anno; subito regola gli avversari, chiudendoli in difesa e realizzando quasi tutti i punti nel primo tempo. Nella ripresa un calo generato dal freddo e dal maltempo sposta la fonte del gioco dalla mischia ai trequarti, concedendo spazio ai genovesi che riescono a segnare.

Sono scesi in campo Rossi, Perata, Marchetto, Carella, Avondoglio, Merhori, Deastis, Spairani, Visco, Cena, Gadaleta, Aversa, Macciò, Bruzzone, Raviola; a disposizione Alia, Ferrando. Realizzazioni: quattro mete di Spairani, una di Bruzzone.

Under 16 territoriale secondo turno girone D (3ª giornata)

Province dell’Ovest – FTGI Ligues2 15-31

Union Riviera – Amatori Genova 8-19

FTGI Marengo in sosta

Classifica: Amatori Genova 9, Ligues2 5, Union Riviera 4, FTGI Marengo, Province dell’Ovest 0.

Impegno a Genova sul campo del Carlini per l’Under 12 del Savona, che partecipa ad un concentramento regionale. Buon pareggio con il Cogoleto e vittorie su Cus Genova e Recco; grande festa in campo e partecipazione, tanti giovanissimi per cimentarsi in un gioco divertente e senza stress: il Savona ha potuto completare i propri ranghi con giocatori “prestati” al momento dalle altre squadre. Più inclusione di così…