Rugby ligure tra recuperi, campionati giovanili e Memorial Besio Massa

Savona. In pausa i principali campionati senior, oggi a Genova ha tenuto banco il quinto Memorial Besio Massa dedicato agli Under 16.

In campo le rappresentative di Liguria e Piemonte con una squadra a testa, Lombardia e Toscana con due squadre ciascuna. Successo tecnico e agonistico assicurato, il torneo è stato seguito con vivo interesse oltre che dai rispettivi tecnici da un folto pubblico composto principalmente dai molti genitori al seguito delle rappresentative regionali.

Presenti all’evento i vari tecnici delle rappresentative ed inoltre i presidenti Fir di Liguria Oscar Tabor e di Toscana Riccardo Bonaccorsi. Tutte le partite sono state dirette dagli arbitri del Gruppo Fir Liguria con Ermellino, Shulgina, Costa, Giovanelli, Catano, Cassinelli con la collaborazione di Giorgio Malaspina.

Serie C1 girone D poule 2 (recuperi 5ª giornata di andata)

Savona – Pro Recco/B 62-7

Union Riviera – Amatori Genova 17-26

Classifica: Cus Pavia 20, Savona 13, Amatori Genova 10, Union Riviera 4, Pro Recco/B 0.

Serie C2 (recupero 4ª giornata di andata)

Val Tanaro – Cus Piemonte Orientale 7-15

Classifica: Cus Piemonte Orientale 18, DR Ferroviaria Spezia, Lions Tortona 15, Val Tanaro 6, Le Tre Rose Casale Monferrato 5, Saluzzo 1, Cffs Cogoleto -8.

Under 18 girone 1 élite (7ª giornata)

FTGI Embriaci – ASR Milano 10-20

Kawasaki Robot Calvisano – Unione Monferrato 28-19

Nordival Rovato – Cus Torino 32-7

Como – Tutto Cialde Lecco 26-31

Cus Milano – IM Exchange Viadana 38-21

Classifica: Kawasaki Robot Calvisano 33, ASR Milano 26, Cus Milano 20, Nordival Rovato 17, Unione Monferrato 16, Cus Torino, Tutto Cialde Lecco 15, IM Exchange Viadana 6, Como 2, FTGI Embriaci 1.

Under 18 girone 1 territoriale (7ª giornata)

Biella – FTGI Ligues1 39-7

Amatori Novara – Rivoli 14-15

Collegno – San Mauro 30-19

Ivrea – Moncalieri 43-19

Classifica: Biella 31, Ivrea 28, Rivoli 25, Amatori Novara 19, FTGI Ligues1 16, Collegno 9, San Mauro 5, Moncalieri 1.

Under 18 girone 2 territoriale (7ª giornata)

Amatori Genova – FTGI Ligues2 non disputata, in attesa decisione giudice sportivo

Chieri – Union Riviera non disputata, in attesa decisione giudice sportivo

FTGI Embriaci2 – Unione Monferrato2 92-0

VII Torino in sosta

Classifica: VII Torino 25, Amatori Genova 24, FTGI Ligues2 15, FTGI Embriaci2 11, Chieri, Union Riviera 5, Unione Monferrato2 1

Under 14

Cus Genova1 – Savona 10-45

Cus Genova2 – Amatori Genova 29-40

Serie A femminile (7ª giornata)

Le Mastine Parabiago – Cus Genova 29-0

Biella – Monza 10-101

Chicken Cus Pavia – Lions Tortona 71-0

Cus Milano in sosta

Classifica: Monza 27, Chicken Cus Pavia 20, Cus Milano, Le Mastine Parabiago 15, Cus Genova 10, Lions Tortona 9, Biella 0.

Nella foto: un momento della premiazione del Memorial Besio Massa