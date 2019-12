Savona. Il Savona continua la sua marcia d’avvicinamento al vertice della classifica battendo per 44 a 10 l’Union Riviera.

L’incontro ha confermato le premesse, con un Savona saldamente al timone del gioco e l’Union Riviera a cercare di controbattere. I biancorossi hanno messo in campo determinazione e volontà di sviluppare il gioco che da inizio anno Andrea Costantino predica ed insegna; con gli imperiesi il compito si è dimostrato decisamente più impegnativo che col Recco, ma ha portato al medesimo risultato.

La squadra di casa ha sviluppato un gioco dinamico, dove il ritmo è parso ben più pressante della media degli incontri precedenti; il movimento si è propagato fra avanti e trequarti in modo fluido, senza blocchi in un continuo di azioni che hanno presentato schemi e ripartenze e che hanno trovato varchi nella difesa avversaria.

Da parte sua l’Union Riviera ha giocato al meglio, cercando di rallentare il gioco con continue mischie e falli laterali; nei riposizionamenti ha trovato il suo limite sul gioco veloce espresso dal Savona e non è riuscita a ricoprire tutto il fronte difensivo. La squadra ospite ha messo in campo un modo di giocare più statico e basato sullo scontro diretto nei punti di impatto, strategia abilmente arginata dai biancorossi che, di rimando, hanno risposto, con azioni veloci e spiazzanti.

Indubbiamente il Savona ha convinto con una prova che mostra un deciso miglioramento nel gioco, negli schemi e negli automatismi; domenica prossima l’esame finale con il capoclassifica Fedegari Cus Pavia, battuto in trasferta con un sofferto 15 a 10 ed atteso per chiudere l’anno in crescendo.

Il tabellino:

Savona Rugby – Union Riviera Rugby 44-10 (p.t. 23-10) (punti 5-0)

Savona Rugby: Franceri, Luca Bernat, Paoletti, Fanciulli, Serra, Costantino, Marco Bernat, Roberto Guida, Ademi, Di Murro, Urbani (cap.), Sillah, Maruca, Enzi,, Baccino. A disposizione: Vignolo, Minuto, Giacobbe, Fiabane, Tripodi, Amato, Claudio Guida. All. Andrea Costantino.

Union Riviera Rugby: Archimede, Battistotti, Gabaglio, Pozzati, Marasco, Ardoino, Borzone, Novaro (cap.), Bellifiori, Maggioli, Ferrua, Aicardi, Ascheri, Trezza, Franzi. A disposizione: Crespi, Raineri, Gandolfo, Righetti. All. Luigi Ardoino.

Arbitro: Francesco Mirabella (Pisa).

Marcature: p.t. 7° c.p. Serra (3-0), 15’c.p. Serra (6-0), 26° m. L. Bernat (11-0), 31° c.p. Marasco (11-3), 33° m. Enzi tr. Serra (18-3), 34° m Franceri (23-3), 39° m Gabaglio tr. Marasco (23-10); s.t. 25° m. L Bernat, tr. Serra (30-10), 35° m. M. Bernat tr. Serra (37-10), 39° m tecnica Savona (44-10).