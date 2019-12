Rugby, ancora un rinvio per il Savona

Savona. Fine settimana dai due volti. Sabato 30 novembre un tiepido sole di stampo primaverile ha permesso di sviluppare in modo agevole le attività programmate, mentre domenica 1 dicembre una nuova perturbazione ha costretto a giocare alcuni confronti su campi alquanto pesanti.

Per la Serie A sabato pomeriggio a Recco la squadra rivierasca locale superando, dopo una partita spettacolare l’Alghero (nella foto), ha rilanciato le chances degli stessi squali, ora al quarto posto in classifica appaiati al Parabiago. Cus Genova sconfitto in modo pesante a Calvisano dall’Accademia Federale.

Nei due campionati di Serie C parecchie sono le partite da recuperare e le relative graduatorie sono difficili da interpretare. Nei tornei giovanili anche in questa domenica solamente l’Amatori Genova, fra le formazioni liguri Under 16 ed Under 18, ha ottenuto solo vittorie.

Di seguito risultati e classifiche dei campionati che coinvolgono le squadre liguri.

Serie A girone 1 (6ª giornata)

Tossini Pro Recco – Amatori Alghero 38/17

Accademia Ivan Francescato – Cus Genova 50-0

TK Group VII Torino – I Centurioni Lumezzane 52-26

ASR Milano – Parabiago 38-10

Biella – Itinera Cus Torino 20-20

Classifica: Accademia Ivan Francescato 25, TK Group VII Torino 22, Biella 21, Parabiago, Tossini Pro Recco 18, Itinera Cus Torino 16, ASR Milano 12, Cus Genova 6, Alghero 5, I Centurioni Lumezzane 2.

Serie C1 girone D poule 2 (1ª giornata ritorno)

Pro Recco/B – Cus Pavia 0-29

Savona – Amatori Genova (rinviata)

Union Riviera in sosta

Classifica: Cus Pavia 20, Savona 8, Amatori Genova 5, Union Riviera 4, Pro Recco/B 0.

Serie C2 girone 2 (6ª giornata)

Saluzzo – DR Ferroviaria Italia La Spezia 3-14

Cus Piemonte Orientale – Lions Tortona 13-11

Le Tre Rose – Cffs Cogoleto (rinviata)

Valtanaro in sosta

Classifica: Lions Tortona, DR Ferroviaria Italia La Spezia 15, Cus Piemonte Orientale 14, Valtanaro 6, Saluzzo 1, Le Tre Rose 0, Cffs Cogoleto -4.

Under 18 girone 2 territoriale (recuperi 6ª giornata)

Amatori Genova – VII Torino 20-12

FTGI Ligues2 – FTGI Embriaci2 5-32

Union Riviera – Unione Monferrato2 5-15

Chieri in sosta

Classifica: VII Torino 25, Amatori Genova 24, Ligues2 15, Embriaci2 6, Chieri, Union Riviera 5, Unione Monferrato2 1.

Under 18 girone 1 territoriale (recuperi 3ª giornata)

Rivoli – Collegno 50-3

Moncalieri – Biella 7-76

San Mauro – Amatori Novara 5-14

FTGI Ligues1 – Ivrea (posticipata a Recco giovedì 5 dicembre ore 17,30)

Classifica: Biella 26, Ivrea 22, Rivoli 21, Amatori Novara 18, Ligues1 11, San Mauro, Collegno 5, Moncalieri 1.

Under 16 territoriale secondo turno girone A (3ª giornata)

Biella – Ligues1 38-10

Cus Piemonte Orientale – Cus Torino 5-45

Classifica: Cus Torino 14, Biella 11, Cus Piemonte Orientale, Ligues1 0.

Under 16 territoriale secondo turno girone B (3ª giornata)

VII Torino – Cus Genova 35-0

Monferrato – Collegno 19-15

Classifica: VII Torino 6, Collegno 5, Cus Genova, Monferrato 4.

Under 16 territoriale secondo turno girone D (3ª giornata)

Province dell’Ovest – FTGI Ligues2 15-31

Union Riviera – Amatori Genova 8-19

FTGI Marengo in sosta

Classifica: Amatori Genova 9, Ligues2 5, Union Riviera 4, FTGI Marengo, Province dell’Ovest 0.

Serie A femminile (6ª giornata)

Cus Genova – Biella 24-5

Chicken Cus Pavia – Cus Milano 0-15

Monza – Le Mastine Parabiago 22-0

Lions Tortona in sosta

Classifica: Monza 23, Chicken Cus Pavia, Cus Milano 15, Le Mastine Parabiago, Cus Genova 10, Tortona 9, Biella 0.