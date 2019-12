Rosso, come l’amore e la libertà

Lunedì 25 Novembre è stata la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Tutta la provincia si è colorata di rosso, con il simbolo rappresentato dalle iconiche Scarpe rosse.

Il colore rosso simboleggia emozioni vivaci, energia, eccitazione e movimento. È probabilmente il più vivo sulla ruota dei colori, audace e potente. Come gli altri colori, il rosso è caricato di significati culturali. Nella nostra cultura il rosso è fortemente associato alla sessualità ed è infatti considerato il colore dell’amore, della passione, del sangue.

La giornata mondale del 25 novembre per dire no agli abusi, le discriminazioni e le violenze di genere è un evento che si è dotato di colori e simboli per avere il giusto riconoscimento internazionale.

Nel mondo il colore che rappresenta questa importante lotta è l’arancione e, soprattutto in Italia, il rosso che, con le sfumature dell’amore e del sangue, coglie al meglio il significato della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

“Zapatos rojos”, che tradotto in italiano è Scarpe rosse, è il titolo dell’installazione dell’artista messicana Elina Chauvet per dire stop alla violenza di genere. Le calzature femminili rosse sono diventate così in tutto il mondo simbolo di questa protesta. Le scarpe rosse sono da sempre considerate l’emblema della femminilità che ogni donna vuole esprimere in libertà e che invece, come purtroppo viene registrato dai fatti di cronaca, sempre più spesso qualcuno sceglie di sopprimere per sempre.

Scarpe rosse strappate dai piedi di chi avrebbe potuto portarle e che invece è stata tolta alla vita o viene maltrattata. Scarpe rosse usate, ma non più indossate che urlano lo scempio, la vergogna, la paura e la condanna di chi non vuole far finta di non vedere. Le scarpe rosse sono calzature speciali, che esprimono carattere e comunicano indipendenza, forza e determinazione.

Non semplicemente calzature, ma un mezzo attraverso cui potersi muovere libere per il mondo.

E sono di colore rosso, per staccare dal grigiore di una vita piatta e segnata. Sono iconiche, protagoniste di tante fiabe, racconti e film, considerate ormai in tutto il mondo come segno di riconoscimento di libertà, desiderio e bisogno di osare e di farsi notare, per incedere con passo deciso e colorato verso la vita che ognuna deve poter scegliere.

E poi ci sono le “panchine rosse” a simboleggiare la lotta alla violenza di genere. Sono tante le città italiane in cui sono state installate panchine rosse, situate in luoghi dove le persone si incontrano, diventando così simbolo di non violenza e “monumento civile”. A Pietra Ligure è particolarmente significativa e toccante per tutti noi la panchina rossa installata in memoria di Janira D’Amato, uccisa a coltellate due anni fa. Una tragedia impossibile da dimenticare.

“L’amore non si tocca” (Cit.)

