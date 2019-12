Rocchetta di Cairo, ragazza esce di strada con l’auto e si ribalta

Cairo/Dego. Attimi di paura questa mattina per una ragazza protagonista suo malgrado di un incidente nella zona di Rocchetta di Cairo.

La giovane, per cause ancora da accertare, è uscita di strada con la propria auto. La vettura si è ribaltata su un fianco. Non risulterebbero coinvolti altri mezzi.

Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca di Dego. Fortunatamente, però, la ragazza non ha riportato ferite di rilievo, ed è stata trasportata all’ospedale San Paolo di Savona in codice verde.