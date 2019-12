Roccavignale. Un gruppo di amici composto da persone con disabilità e giovanissimi si siedono attorno ad uno stesso tavolo e iniziano a condividere, cosa nascerà? Facciamo un passo indietro per capire meglio.

Si chiama BabboDiversamenteRun e l’hanno inventata ad ottobre del 2017, durante una abituale cena, quattro amici che insieme sono volontari nell’associazione “diversamente”. Si parla, si racconta e il pensiero vola ad altri amici con cui si condivide il tempo libero: persone con disabilità di tutti i tipi, che magari per spostarsi usano una sedia a rotelle, chi abita in una struttura. Nasce così una corsa vestiti da “Babbo Natale” a cui possono partecipare davvero tutti perché ciò che conta non è vincere ma arrivare, nella certezza che insieme le difficoltà – del percorso e della vita – sono ponti da attraversare.

Poi a ottobre 2018 quella tavola, da cui è nata l’idea, si allarga e entrano a far parte dell’organizzazione, gli amici della Residenza – Centro Diurno socio – riabilitativo Villa Sanguinetti di Cairo Montenotte, gestito dalla Coop Lanza del Vasto; l’evento non è più “pensato per” ma “a partire da” e “insieme” . Proposte, idee, confronti: un tempo prezioso in cui divertendosi e fra una battuta e l’altra, ciascuno presenta le proprie diverse-abilità e si genera qualcosa di grande.

Ed ecco che il 14 dicembre 2019 si corre la terza edizione della “BabboDiversamenteRun” a Roccavignale, grazie al patrocinio del Comune, in Loc Valzemola: pensata,ideata, organizzata così… semplicemente insieme. A partire dalle ore 14 in piazza Marino Ferraro – Loc. Valzemola si potrà scegliere e iscriversi ai due percorsi curati dalla “Podistica Gillardo”: uno di 5 km dedicato a chi è amante della corsa l’altro, una passeggiata natalizia nella natura. Alle 15 la partenza in gruppo per gli iscritti a entrambi i percorsi che avranno ricevuto, versando un piccolo contributo, il cappello di Babbo Natale e la maglietta con il cuore blu, simbolo dell’associazione “diversamente”. L’intero pomeriggio sarà allietato da animazione per bambini e adulti e poi musica, aneddoti, interviste e karaoke grazie al dj Umberto Croce e ancora balli di gruppo con Lilu Dance. All’arrivo una buona merenda e sempre festa con la collaborazione dei giovanissimi dell’associazione “diversamente” e degli amici della Residenza – Centro Diurno socio – riabilitativo Villa Sanguinetti.

Commentano entusiasti gli organizzatori: “Vi aspettiamo numerosi perché correre fa bene a tutti e con il cuore ancora di più! Noi infatti vogliamo che “quanto per noi è normale, a volte scontato, sia possibile per tutti”. Corriamo così anche sulle strade del quotidiano, quando si spengono le luci della festa e sembrano accendersi problemi e difficoltà: ci sono è vero, ma la forza dell’amicizia sostiene e aiuta; solo insieme si può fare in modo che ciascuno tiri fuori il meglio di sé e dalle circostanze della vita”.

Per informazioni: Marco 3487931954 – Anna 3470351164. Non mancare, aspettiamo te! #seguiilcuoricino #diversamente #insieme si può!