Ritorna l’AgenDay Fiaip, la federazione di Savona: “Nuove strade per gli agenti immobiliari”

Liguria. Torna a Genova l’AgenDay di Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), e quest’anno “risveglia gli immobili”. Sarà una giornata dedicata interamente all’immobiliare e per la prima volta l’evento sarà aperto a tutta la cittadinanza, ad ingresso libero, con l’obiettivo di far comprendere i vantaggi che si possono ottenere affidando il proprio immobile ad un Agente Immobiliare FIAIP e, per gli operatori del settore, l’occasione per scoprire le opportunità che offre l’essere associato alla più grande ed attiva federazione di A.I. Italiana.

La manifestazione si svilupperà lungo tutto l’arco della giornata, dalle 10 alle 19, nel salone delle Grida del Palazzo della Borsa a Genova, con accesso da via XX Settembre 44, e prevede la presenza costante sia di FIAIP che di numerosi partner della Federazione, tra i quali Auxilia Finance, WikiCasa, Whuis, Realistico e tanti altri, che si alterneranno in “workshop” tenuti nell’attigua Sala Telegrafo.

Sarà anche la giornata Ligure della “Surroga Day” promossa da Auxilia Finance, la più importante società di mediazione creditizia presente sul territorio e di proprietà al 100% di FIAIP. I clienti che hanno comprato casa con FIAIP potranno scoprire le condizioni per rinegoziare il proprio mutuo. Non solo promozioni, sarà una giornata di confronto e approfondimento: alle ore 17 infatti è prevista una tavola rotonda con esponenti delle professioni legate all’immobiliare sull’impatto della prossima manovra finanziaria sul mercato immobiliare locale e nazionale.

All’evento parteciperà Fiaip Savona, con il presidente Fabio Becchi: “Savona è contenta di partecipare a questo evento – afferma – e sarà presente con molti colleghi agenti immobiliari e non solo. E’ estremamente importante questo convegno perché ad oggi, si sono aperte nuove strade per quanto riguarda la nostra professione – spiega – Ad esempio, la nuova legge sulla caduta delle incompatibilità ha aperto a nuove forme di fatturato tra cui il consulente Junior di Auxilia Finance. Inoltre, il punto di forza dell’AgenDay è proprio quello di essere aperto anche all’utenza: in questo modo si potranno far conoscere ai nostri committenti le mansioni dell’agente immobiliare, mentre per i colleghi offrirà l’occasione per conoscere tutti i servizi attivi nel comparto immobiliare”.