“Ritardo di 550 minuti”, l’annuncio da record alla stazione ferroviaria di Recco

Liguria. Una mattina come le altre a Recco, in attesa del treno che diretto verso ponente. Sono le 7,30, e come le altre mattine gli altoparlanti annunciano qualche ritardo. Niente di speciale, purtroppo i pendolari ci sono abituati.

E invece, quando meno te lo aspetti, ecco il record, sicuramente ligure ma con giuste pretese nazionali, per quanto riguarda gli annunci: “Il regionale da Sestri Levante e diretto a Savona delle 23,06 arriverà al binario uno con 550 minuti di ritardo”.

Una cifra del genere, che significa 9 ore abbondanti, non si era mai sentita, o comunque è una rarità che potrebbe far scappare qualche sorriso, se non fosse che il trasporto ferroviario della nostra regione spesso è penalizzato da ritardi, guasti e cancellazioni. E che ieri è stata una di quelle giornate campali per i pendolari, che difficilmente si dimentica.

L’audio, raccolto da una nostra lettrice, è destinato a diventare una pietra miliare della narrazione e del topos legato al nostro, ma non solo, trasporto ferroviario. “Ci scusiamo per il disagio”, ci mancherebbe…